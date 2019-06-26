غداً انطلاق عملية بناء سجل الأوامر لاكتتاب "عطاء التعليمية"

تنطلق غداً الخميس عملية بناء سجل الأوامر في السوق الأولية لتحديد سعر طرح 12 مليون سهم في شركة "عطاء التعليمية" للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ 400 مليون ريال.



وتستمر عملية بناء سجل الأوامر لمدة اثني عشر يوماً.

وقال المستشار المالي ومدير الاكتتاب، HSBC السعودية، إن اكتتاباً للأفراد سيبدأ في الرابع عشر من يوليو المقبل ويستمر لمدة 5 أيام.

إلى ذلك، قال طارق القصبي رئيس مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية أن الهدف من عملية الطرح هو طلاح 12 مليون سهم لتمثل 30% من رأسمال الشركة لتوسيع قاعدة المساهمين في الشركة. وأضاف "العملية هي بيع أسهم وليس زيادة رأس المال لأن الشركة عندها قدرة على الاستدانة من البنوك ولا تحتاج لزيادة رأس المال كفاءة الشركة في أداء أعمالها تؤهلها للتوسع من مصادرها الذاتية الحالية".