"بتكوين" تقفز 11% وتربح 22.5 مليار دولار في ساعات

سجلت العملات الرقمية المشفرة مكاسب قياسية خلال الساعات الماضية، مدعومة في ذلك بالارتفاع القوي الذي سجلته العملة الأكثر قوة وشهرة في سوق العملات الرقمية "بتكوين".

ووفقاً لموقع "كوين ماركت كاب"، قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية خلال الساعات الماضية بنسبة 7.56% رابحة نحو 25.5 مليار دولار، بعدما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 337 مليار دولار في تعاملات أمس الثلاثاء إلى نحو 362.5 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الأربعاء.

واستحوذت 4 عملات رقمية على مكاسب تقدر بنحو 24.7 مليار دولار بنسبة تتجاوز 96.8% من إجمالي المكاسب المجمعة للعملات الرقمية خلال الساعات الماضية.

وصعدت عملة "بتكوين" مسجلة مكاسب تبلغ نسبتها 11%، بعدما ربحت نحو 1258 دولار مرتفعة من مستوى 11365 دولار في تعاملات أمس لتسجل في الوقت الحالي نحو 12623 دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى في أكثر من 15 شهرا.

وعلى مستوى قيمتها السوقية الإجمالية، فقد قفزت بنسبة 11% رابحة نحو 22.5 مليار دولار بعدما قفزت من مستوى 201.9 مليار دولار في تعاملات أمس، لتسجل في الوقت الحالي مستوى 224.4 مليار دولار.

في المركز الثاني، جاءت عملة "إيثريوم" والتي قفزت بنسبة 5.4% بعدما ارتفع سعرها إلى نحو 331 دولارا في الوقت الحالي، مقابل نحو 314 دولارا في تعاملات أمس رابحة نحو 17 دولارا.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "إيثريوم" بنسبة 5.6% رابحة نحو 1.9 مليار دولار، بعدما ارتفعت من مستوى 33.4 مليار دولار في تعاملات أمس لتسجل في الوقت الحالي نحو 35.3 مليار دولار.

وتشير البيانات إلى أن عملة "إكس ريبل" حققت مكاسب طفيفة تبلغ نسبتها نحو 0.64%، بعدما ارتفعت قيمتها من مستوى 0.468 دولار في تعاملات أمس، لتسجل في الوقت الحالي مستوى 0.471 دولار رابحة نحو 0.003 دولار.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 0.5% رابحة نحو 0.1 مليار دولار، بعدما ارتفعت من مستوى 19.9 مليار دولار في تعاملات أمس إلى نحو 20 مليار دولار في الوقت الحالي.

وصعدت عملة "بتكوين كاش" بنسبة 1.67% مرتفعة من مستوى 479 دولارا في تعاملات أمس إلى نحو 487 دولارا في الوقت الحالي رابحة نحو 8 دولارات.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 2.3% رابحة نحو 0.2 مليار دولار، بعدما صعدت من مستوى 8.5 مليار دولار في تعملات أمس لتسجل في الوقت الحالي مستوى 8.7 مليار دولار.