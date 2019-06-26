"شعاع كابيتال" تقر الاندماج العكسي مع "أبوظبي المالية"

وافقت مجموعة أبو ظبي المالية على عملية اندماج عكسي مع شعاع كابيتال وذلك من خلال زيادة رأسمال شعاع من مليار درهم، إلى مليارين ونصف المليار درهم، عبر إصدار مليار وأربعمئة وسبعين مليون سهم جديد، لصالح "أبوظبي كابيتال مانجمنت".

وسيتم إدراج أسهم الزيادة في سوق دبي المالي، مع حظر تداول تلك الأسهم الجديدة لمدة سنة على الأقل، وفقاً للشروط الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الشأن.

والاستحواذ العكسي هو أن تقوم شركة خاصة بإدراج أسهمها في السوق بعد استحواذها على حصة مسيطرة في شركة عامة. ويتيح ذلك للشركات الخاصة أن تصبح مدرجة في البورصة دون إجراء طرح عام أولي لأسهمها.

ودعا مجلس إدارة "شعاع كابيتال" المساهمين لجمعية العمومية في الحادي عشر من يوليو، للموافقة على دخول "أبوظبي كابيتال" كشريك استراتيجي بنسبة 58%.

وستخلق عملية الاندماج كياناً جديداً تحت اسم ADFG مدرج في سوق دبي وبأصول قدرها 12.8 مليار دولار.