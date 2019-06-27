السعودية.. إقفال طرح يونيو ببيع صكوك بـ2.7 مليار ريال

قالت وزارة المالية السعودية إنها أصدرت صكوكاً محلية بقيمة 2.744 مليار ريال، ما يعادل (732 مليون دولار) لشهر يونيو تحت برنامج الصكوك الشهرية للمملكة.



وقالت الوزارة في بيان إنها أصدرت الصكوك في ثلاث شرائح.. الأولى بقيمة 1.1 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 3,248 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام2028، والشريحة الثانية بقيمة 345 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9,827 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031، والثالثة بقيمة 1.299 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5,665 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034.