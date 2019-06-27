بورصات الخليج تمتطي موجة صعود الأسهم العالمية

ارتفعت جميع أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية اليوم الخميس، وسط موجة صعود للأسهم العالمية، في ظل آمال بهدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولقيت البورصة السعودية دعماً إضافياً من تخفيف القيود على الملكية الأجنبية للأسهم.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3%، مع صعود سهم البنك العربي الوطني 7%، بينما ارتفع سهم مصرف الراجحي 1.9%.

وخففت السعودية قيداً على تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات، بهدف جذب أموال أجنبية، في الوقت الذي تعزز فيه المملكة انفتاح بورصتها وهي الأكبر في المنطقة.

وارتفع المؤشر السعودي 12.5% منذ بداية العام، محققاً مكاسب قادها المستثمرون الأجانب الذين اشتروا أسهماً سعودية أكثر مما باعوا على مدار الأشهر القليلة الماضية، بمشتريات بلغت 51.2 مليار ريال (13.65 مليار دولار) حتى 30 مايو.

وتم إدراج أسهم سعودية في مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة في مارس، وفي مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة في مايو.

وارتفعت أسهم شركتي التأمين "الجزيرة" للتكافل التعاوني و"سوليدرتي" السعودية للتكافل 3.7% و5.2% على الترتيب، بعد أن قالتا إنهما وقعتا مذكرة تفاهم لتقييم جدوى اندماج الشركتين عبر صفقة مبادلة للأسهم. وإذا مضى الدمج قدماً، ستصدر "الجزيرة" أسهماً جديدة لمساهمي "سوليدرتي".

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعاً 0.7%، بعدما أوقف أمس الأربعاء موجة هبوط استمرت لست جلسات. وقفز سهم شركة الاستثمار المباشر "القلعة القابضة" 4.7%، بينما صعد سهم المجموعة المالية "هيرميس" 2.4%.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.7%، مدعوماً بأسهم البنوك، مع ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول 0.8%، وسهم بنك أبوظبي التجاري 1.1%.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعاً 0.3% مدعوماً بصعود سهم صناعات قطر، المنتجة للبتروكيماويات، 1%، بينما زاد سهم البنك التجاري القطري 1.1%. وقامت صناعات قطر أمس الأربعاء بتجزئة أسهمها في إطار نظام لتجزئة الأسهم استحدثته بورصة قطر في خطوة تهدف إلى تجذب المزيد من المستثمرين.

وفي الكويت، ارتفع مؤشر السوق الأول 0.2%، بعد يوم من إعلان "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق أنها سترقي الأسهم الكويتية إلى مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في 2020.

وقال عثمان العيسى نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، إن تحرك "إم.إن.سي.آي" قد يجذب تدفقات بنحو 5 مليارات دولار إلى الأسهم الكويتية.

وتفوق أداء السوق الكويتية على بقية أسواق الخليج، ترقباً لتحرك "إم.إس.سي.آي"، لتصعد نحو 21% منذ بداية العام الجاري.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.1%، مع صعود سهم بنك دبي التجاري 5.6%، بينما ارتفع سهم دو للاتصالات 1%.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط



- السعودية.. صعد المؤشر 1.3% إلى 8797 نقطة.



- أبوظبي.. زاد المؤشر 0.7% إلى 4992 نقطة.



- دبي.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 2626 نقطة.



- قطر.. زاد المؤشر 0.3% إلى 10444 نقطة.



- مصر.. صعد المؤشر 0.7% إلى 14101 نقطة.



- البحرين.. زاد المؤشر 0.5% إلى 1468 نقطة.



- سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.4% إلى 3891 نقطة.



- الكويت.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 6359 نقطة.