هيئة سوق المال: نتوقع دخول 2.5 مليار دولار لبورصة الكويت بـ2020

أكد عثمان العيسى، نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في الكويت أن هيئة أسواق المال قامت بتلبية جميع المتطلبات لترقية البورصة إلى مؤشر MSCI.

وأضاف في لقاء مع "العربية" أن الهيئة تتوقع دخول 2.5 مليار دولار اعتباراً من مايو 2020.

وقالت مؤسسةMSCI إنها ستضم الأسهم الكويتية رسمياً إلى مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في يونيو 2020، وهو ما قد يجذب تدفقات تصل إلى 2.8 مليار دولار من الصناديق الخاملة، بحسب التوقعات.

وقالت المؤسسة إن هذا القرار جاء في ظل الإصلاحات التنظيمية الجذرية التي قامت بها بورصة الكويت، وذلك بعد معالجة الملاحظات التي تم رصدها في السابق. وهو ما زاد من مستوى سهولة دخول المؤسسات الاستثمارية الدولية إلى السوق.

وأشارت MSCI إلى أن ترقية السوق ستكون مرهونة بتعديل هياكل الحسابات المجمعة وتقابل الأرقام قبل نهاية نوفمبر، لافتة إلى أن القرار النهائي للترقية دخول البورصة ضمن مكونات المؤشر سيكون في 31 من ديسمبر.

وأضافت المؤسسة أن وزن الكويت سيكون بحدود 0.5% من إجمالي المؤشر.