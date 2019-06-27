وزير التجارة: ترقية البورصة تدعم تحول الكويت لمركز مالي

أشار خالد الروضان، وزير التجارة والصناعة الكويتي إلى أن ترقية بورصة الكويت إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، يدعم رؤية تطوير الكويت كمركز مالي يسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق الشمول المالي.

وقال في مقابلة مع "العربية" إن الترقية أتت بعد جهود مضنية، وخطة عمل واضحة، مضيفاً: "نثق في خطة العمل وسنذلل التحديات ونحقق الاشتراطات في أقرب وقت".

كما كشف عن وجود خطة تطويرية جديدة سوف تعلن قريباً.

وكانت MSCI أعلنت أنها ستضم الأسهم الكويتية رسمياً إلى مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في يونيو 2020، وهو ما قد يجذب تدفقات تصل إلى 2.8 مليار دولار من الصناديق الخاملة، بحسب التوقعات.

وقالت المؤسسة إن هذا القرار جاء في ظل الإصلاحات التنظيمية الجذرية التي قامت بها بورصة الكويت، وذلك بعد معالجة الملاحظات التي تم رصدها في السابق. وهو ما زاد من مستوى سهولة دخول المؤسسات الاستثمارية الدولية إلى السوق.

وأشارت MSCI إلى أن ترقية السوق ستكون مرهونة بتعديل هياكل الحسابات المجمعة وتقابل الأرقام قبل نهاية نوفمبر، لافتة إلى أن القرار النهائي لترقية البورصة ضمن مكونات المؤشر سيكون في 31 من ديسمبر.