"بتكوين" تواجه خسائر صادمة.. 27 مليار دولار في ساعات

بعد ساعات من تسجيل مكاسب صاروخية، تحولت العملات الرقمية إلى خسائر عنيفة وصادمة أفقدتها نحو 42.4 مليار دولار خلال الساعات الماضية.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap"، هوت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية خلال الساعات الماضية بنسبة 11.25% خاسرة نحو 42.4 مليار دولار بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 379.3 مليار دولار في تعاملات متأخرة من أمس الأربعاء، إلى نحو 336.6 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الخميس.

واستحوذت 5 عملات رقمية على خسائر تقدر بنحو 35.7 مليار دولار بنسبة تتجاوز 83.6% من إجمالي الخسائر المجمعة للعملات الرقمية خلال الساعات الماضية.

وهوت عملة "بتكوين" مسجلة خسائر تبلغ نسبتها 11.37%، بعدما فقدت نحو 1519 دولارا منخفضة من مستوى سجلته في أكثر من 18 شهرا عند 13358 دولارا في تعاملات أمس لتسجل في الوقت الحالي نحو 11839 دولارا.

وبهذه الخسائر القاسية، تستحوذ "بتكوين" على نسبة 63.67% من إجمالي الخسائر المجمعة التي تكبدتها العملات الرقمية خلال الساعات الماضية.

وعلى مستوى قيمتها السوقية الإجمالية، فقد هوت بنسبة 11.36% خاسرة نحو 27 مليار دولار، بعدما تراجعت من مستوى 237.5 مليار دولار في تعاملات أمس، لتسجل في الوقت الحالي مستوى 210.5 مليار دولار.

وتراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 11% بعدما هوى سعرها إلى نحو 310 دولارات في الوقت الحالي، مقابل نحو 349 دولاراً في تعاملات أمس فاقدة نحو 39 دولاراً.

وانحفضت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "إيثريوم" بنسبة 11% خاسرة نحو 4.1 مليار دولار بعدما تراجعت من مستوى 37.2 مليار دولار في تعاملات أمس لتسجل في الوقت الحالي نحو 33.1 مليار دولار.

كما هوت عملة "إكس ريبل" بنسبة 11.36% بعدما تراجعت قيمتها من مستوى 0.484 دولار في تعاملات أمس لتسجل في الوقت الحالي مستوى 0.429 دولار خاسرة نحو 0.055 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 11.65% خاسرة نحو 2.4 مليار دولار بعدما انخفضت من مستوى 20.6 مليار دولار في تعاملات أمس إلى نحو 18.2 مليار دولار في الوقت الحالي.

وانخفضت عملة "بتكوين كاش" بنسبة 13.5% متراجعة من مستوى 503 دولارات في تعاملات أمس، إلى نحو 435 دولارا في الوقت الحالي فاقدة نحو 68 دولارا.

وهوت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 13.48% خاسرة نحو 1.2 مليار دولار بعدما انخفضت من مستوى 8.9 مليار دولار في تعملات أمس، لتسجل في الوقت الحالي مستوى 7.7 مليار دولار.

أما عملة "لتكوين" فقد تراجعت بنسبة 12.6% فاقدة نحو 17 دولارا، بعدما تراجع سعرها من مستوى 135 دولارا في تعاملات أمس، لتسجل في الوقت الحالي مستوى 118 دولارا.

وعلى مستوى قيمتها السوقية الإجمالية، فقد تراجعت بنسبة 11.9% فائدة نحو مليار دولار بعدما انخفضت من مستوى 8.4 مليار دولار في تعاملات متأخرة من أمس الأربعاء، إلى مستوى 7.4 مليار دولار في منتصف تعاملات الخميس.