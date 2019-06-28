24 ساعة دامية تكبد العملات الرقمية 68 مليار دولار

مرة أخرى عادت العملات الرقمية إلى مربع الخسائر الدامية، ومثلما حققت مكاسب صاروخية خلال ساعات، شهدت 24 ساعة دامية خسرت فيها أكثر ما ربحته خلال تعاملات جلسة الأربعاء.

وربما يؤكد ما يشهده سوق العملات الرقمية المشفرة من مكاسب صاروخية خلال ساعات، تتحول بعدها إلى خسائر قاتلة خلال ساعات أيضاً، يشير إلى أن التحذيرات الرسمية في محلها وأن هذه السوق ليست مجالاً للاستثمار حتى مرتفع المخاطر.

ووفقاً لموقع "كوين ماركت كاب"، هوت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية خلال الساعات الماضية بنسبة 17.92% خاسرة نحو 68 مليار دولار بعدما هوت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 379.3 مليار دولار في تعاملات الأربعاء إلى نحو 311.3 مليار دولار في تعاملات متأخرة من جلسة أمس الخميس.

واستحوذت 7 عملات رقمية على خسائر تقدر بنحو 59.7 مليار دولار بنسبة تتجاوز 87.8% من إجمالي الخسائر المجمعة التي تكبدتها العملات الرقمية خلال تعاملات أمس الخميس.

مكاسب صاروخية.. وخسائر عنيفة

في الصدارة وبخسائر فادحة جاءت عملة "بتكوين" وهي الأقوى والأشهر في سوق العملات الرقمية، حيث هوت خلال تعاملات الخميس بنسبة 18.8% بعدما تكبدت نحو 2518 دولارا نزولاً من مستوى 13358 دولارا في تعاملات الأربعاء، وهو أعلى مستوى سجلته خلال الـ 18 شهراً الماضية، لتسجل بنهاية تعاملات الخميس نحو 10840 دولارا.

وعلى مستوى قيمتها السوقية الإجمالية، فقد هوت بنسبة 18.8% بخسائر تتجاوز 44.8 مليار دولار بعدما انخفضت من مستوى 237.5 مليار دولار في تعاملات الأربعاء، لتسجل في نهاية تعاملات أمس مستوى 192.3 مليار دولار.

ووفقاً لهذه الأرقام فإن "بتكوين" تستحوذ على حصة إجمالية تقدر بنحو 61.7% من إجمالي سوق العملات الرقمية، فيما حصدت نحو 65.8% من إجمالي الخسائر المجمعة التي تكبدتها العملات الرقمية خلال الساعات الماضية.

"إيثريوم" تهوي 17%

في المركز الثاني، جاءت عملة "إيثريوم" والتي تراجعت بنسبة 17.2% بعدما نزل سعرها إلى نحو 289 دولارا في نهاية تعاملات الخميس مقابل نحو 349 دولار في تعاملات نهاية جلسة الأربعاء خاسرة نحو 60 دولارا.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "إيثريوم" بنسبة 17.2% فاقدة نحو 6.4 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 37.2 مليار دولار في تعاملات الأربعاء لتسجل بنهاية جلسة الخميس 30.8 مليار دولار.

وتشير هذا الأرقام إلى أن الحصة السوقية لـ"إيثريوم" تبلغ 9.8% من إجمالي سوق العملات الرقمية البالغ نحو 311.3 مليار دولار. فيما تبلغ حصتها في الخسائر الأخيرة نحو 9.4%.

"إكس ريبل".. خسائر عنيفة

فيما حققت عملة "إكس ريبل" خسائر بلغت نسبتها نحو 16.7% بعدما انخفضت قيمتها من مستوى 0.484 دولار إلى مستوى 0.403 دولار خاسرة نحو 0.081 دولار.

وانخفضت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 17% بخسائر إجمالية تبلغ نحو 3.5 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 20.6 مليار دولار إلى نحو 17.1 مليار دولار.

وتبلغ حصة "إكس ريبل" في سوق العملات الرقمية نحو 5.4%. فيما يبلغ نصيبها من الخسائر الإجمالية نحو 5.14%.

"بتكوين كاش"... نزيف حاد

وبخسائر بلغت 20% هوت عملة "بتكوين كاش" بعدما نزلت من مستوى 503 دولارات إلى نحو 402 دولار فاقدة نحو 101 دولار.

وهوت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 20.2% بخسائر تبلغ نحو 1.8 مليار دولار بعدما انخفضت من مستوى 8.9 مليار دولار إلى مستوى 7.1 مليار دولار.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الحصة السوقية لعملة "بتكوين كاش" تبلغ نحو 2.28%. فيما تبلغ حصتها في الخسائر الأخيرة نحو 2.64%.

"لتكوين" تتكبد 1.3 مليار دولار

وتراجعت عملة "لتكوين" بنسبة 15.5% فاقدة نحو 21 دولارا، بعدما تراجعت من مستوى 135 دولاراً إلى مستوى 114 دولارا.

وبلغت الخسائر الإجمالية نحو 1.3 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 15.4% بعدما هوت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 8.4 مليار دولار إلى مستوى 7.1 مليار دولار في نهاية تعاملات أمس الخميس.

وتبلغ حصة "لتكوين" في سوق العملات الرقمية نحو 2.28%. فيما يبلغ نصيبها من الخسائر المجمعة للسوق نحو 1.9%.

"إي أوس إس" تهوي 21.7%

تراجعت عملة "إي أو إس" بنسبة 21.7% بعدما انخفض سعرها إلى نحو 5.72 دولار مقابل نحو 7.31 دولار في تعاملات الأربعاء فاقدة نحو 1.59 دولار.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "إي أو إس" بنسبة 22.38% خاسرة نحو 1.5 مليار دولار بعدما تراجعت من مستوى 6.7 مليار دولار في تعاملات الأربعاء لتسجل نحو 5.2 مليار دولار.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الحصة السوقية لعملة "إي أو إس" تبلغ 1.67%. فيما تبلغ حصتها في الخسائر الإجمالية المجمعة للعملات الرقمية نسبة 2.2%.

"بينانس كوين".. خسائر طفيفة

وتراجعت عملة "بينانس كوين" بنسبة 6.9% فاقدة نحو 2.5 دولار بعدما تراج سعرها من مستوى 36.1 دولار في تعاملات الأربعاء إلى مستوى 33.60 دولار في نهاية تعاملات الخميس.

كما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 7.8% متكبدة خسائر تبلغ 0.4 مليار دولار بعدما انخفضت من مستوى 5.1 مليار دولار إلى مستوى 4.7 مليار دولار.