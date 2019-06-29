أفضل أداء نصف سنوي للأسهم الأوروبية في 20 عاماً

ساعد صعود في الأسهم الألمانية أسهم أوروبا لتحقق أفضل أداء نصف سنوي لها في أكثر من 20 عاما الجمعة، مع ترقب المستثمرين محادثات التجارة الأميركية الصينية، والتي كشف عن نتائجها، السبت، بوقف الرسوم الأميركية الجديدة على السلع الصينية، ورفع الحظر الأميركي عن هواوي بحسب "رويترز".

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الجمعة، مرتفعا 0.7 بالمئة، مع تفوق المؤشر داكس الألماني، الحساس للتجارة، على المؤشرات الرئيسية الأخرى بصعوده واحدا في المئة بدعم من أداء سهم دويتشه بنك أكبر مصرف في ألمانيا.

وصعدت أسهم البنك 3.3 بالمئة بعد أن اجتاز اختبار متانة سنويا يجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

واتسع نطاق مكاسب المؤشر ستوكس الرئيسي، مع صعود القطاعات المنكشفة على توترات التجارة، مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات.

وفي حين لم تفضِ مباحثات الرئيسين الأميركي والصني إلى إبرام اتفاق تجارة بين الجانبين، فإن ترمب أكد تعليق فرض رسوم جديدة على السلع الصينية.

وسجل المؤشر ستوكس أفضل مكاسب نصف سنوية له منذ 1998 الجمعة، حيث صعد 14.5 بالمئة بدعم من توقعات بأن البنوك المركزية الرئيسية ستتخذ المزيد من التيسير النقدي في مواجهة آثار نزاع الرسوم الجمركية.