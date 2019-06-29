مع هدنة حرب التجارة.. الأسهم الأميركية تقفز لمستويات تاريخية

أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة الجمعة وسجل المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 أفضل أداء لشهر يونيو/حزيران منذ عامي 1938 و1955 على الترتيب.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في كلمة بختام قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، السبت، إن الولايات المتحدة لن "تفرض رسوما جديدة على الصين ولكن لن نلغي الرسوم السابقة" كما قال في إعلان مفاجئ إنه "سيرفع الحظر عن بيع منتجات هواوي".

وكان المستثمرون يعولون كثيرا على اجتماع الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش القمة بأن يكون بداية لوضع نهاية لحرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 73.38 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 26599.96 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 16.84 نقطة أو 0.58 بالمئة، ليغلق عند 2941.76 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 38.49 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 8006.24 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسارة مع هبوط داو جونز 0.49 بالمئة وستاندرد آند بورز 0.33 بالمئة وناسداك 0.32 بالمئة.

لكنها سجلت مكاسب على مدار الشهر مع صعود ناسداك 7.42 بالمئة وداو جونز 7.18 بالمئة وستاندرد آند بورز 6.87 بالمئة.

كما تنهي الربع الثاني من العام على مكاسب مع ارتفاع ستاندرد آند بورز 3.77 بالمئة وناسداك 3.58 بالمئة وداو جونز 2.58 بالمئة.

وسجل المؤشر داو جونز أكبر مكاسب من حيث النسبة المئوية لشهر يونيو/حزيران منذ عام 1938، في حين سجل ستاندرد آند بورز أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية منذ عام 1955.

وسجل ستاندرد آند بورز أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية للنصف الأول من العام منذ 1997.