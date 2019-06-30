الموافقة على طرح 20% من "رؤوم" بالسوق السعودية الموازية

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قرار مجلسها المتضمن الموافقة على طلب شركة رؤوم التجارية "الشركة" طرح (2,300,000) سهماً تمثل (20%) من أسهمها في السوق الموازية.

وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وأكدت الهيئة في بيان على موقع السوق المالية السعودية، اليوم الأحد أنه "يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري".

كما نبهت الهيئة إلى أنه "يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

واكدت الهيئة أن موافقتها "نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة".