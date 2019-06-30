تمويل لصندوق "سويكورب وابل ريت" بـ 1.4 مليار ريال

حصل صندوق "سويكورب وابل ريت" العقاري المتداول بالسوق المالية السعودية، على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة بقيمة 1.4 مليار ريال من البنك الأهلي التجاري، لمدة 7 سنوات.

وأعلنت شركة "سويكورب" في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، اليوم الأحد، أن الضمانات المقدمة مقابل هذا التمويل تتمثل في "ضمان رهن للعقارات".

ويهدف الصندوق من هذه التسهيلات، إلى "تمويل خططه التوسعية من خلال الاستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل والتي تتواجد بشكل رئيسي داخل المملكة العربية السعودية ما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وقال الصندوق إن خططه التوسعية "تشمل مختلف القطاعات، بما يتماشى مع استراتيجية استثمار الصندوق ليعود ذلك بالنفع على أرباح الصندوق والتوزيعات النقدية من خلال الفارق بين دخل العقارات الجديدة وتكلفة التسهيلات".