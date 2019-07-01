الأسهم السعودية.. مشتريات بـ31 مليار ريال ترفع ملكية الأجانب لـ 7.5%

أعلنت السوق المالية السعودية، أن قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال فترة شهر يونيو 2019 قد بلغت 30.97 مليار ريال، تمثل ما نسبته 41.40% من إجمالي عمليات الشراء.

وبحسب إحصائية نشرتها شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، فقد بلغ مجموع قيم عمليات البيع من المستثمرين الأجانب 14.81 مليار ريال، تمثل ما نسبته 19.81% من إجمالي عمليات البيع.

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أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 7.47% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 يونيو 2019، بارتفاع نسبته 0.83% مقارنة مع شهر مايو 2019.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 30 يونيو 2019 74.80 مليار ريال، بانخفاض نسبته 31.98% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 2081.08 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 4.04% مقارنة بالشهر الماضي.

كما بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 42.62 مليار ريال، تمثل ما نسبته 56.98% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 57.48 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 76.86% من إجمالي عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 90.58% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 يونيو 2019، بانخفاض نسبته 0.80% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 1.21 مليار ريال تمثل ما نسبته 1.61% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 2.50 مليار ريال تمثل ما نسبته 3.34% من إجمالي عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 1.98% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 يونيو 2019، انخفاضا نسبته 0.03% مقارنة بالشهر الماضي.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية"، إن سوق الأسهم السعودية قد استفادت من الترقية لمؤشرات الأسواق الناشئة، ومن زخم المؤشرات المالية القوية للأداء الاقتصادي العالمي في المملكة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الاثنين، مرتفعًا 30.93 نقطة ليقفل عند مستوى 8852.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 102 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.