نيكاي يقفز لذروة شهرين بفعل تفاؤل حيال محادثات التجارة

قفز المؤشر نيكاي الياباني أكثر من 2% إلى أعلى مستوياته فيما يقرب من شهرين اليوم الاثنين مع تحسن الشهية للمخاطرة بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة، في حين تلقت أسهم شركات التكنولوجيا دعما من تخفيف القيود على هواوي.

وأغلق نيكاي مرتفعا 2.1% إلى 21729.97 نقطة، في أفضل مستوى إقفال للمؤشر القياسي منذ السابع من مايو.

ووافقت الصين على مشتريات غير محددة لمنتجات المزارع الأميركية والعودة إلى طاولة المفاوضات، بعد اجتماع مطلع الأسبوع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ.

وقال شوجو مايكاوا استراتيجي السوق العالمية لدى جيه.بي مورغان لإدارة الأصول "هذه كلها أنباء إيجابية للسوق.. الجزء المتعلق بهواوي كان على الأخص مفاجأة إيجابية للسوق".

لكن موعداً نهائيا لم يتحدد لإحراز تقدم صوب إبرام اتفاق، ومازالت الخلافات قائمة بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن جوانب كبيرة من أي اتفاق.

وصعدت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق والمكونات. وزاد سهم طوكيو إلكترون 4.8% وأدفانتست 6.2% وتي.دي.كيه 7% وسومكو 3.2% ومينبيا ميتسومي 3.6%.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.2% إلى 1584.85 نقطة، مع تقدم جميع قطاعاته الفرعية الثلاثة والثلاثين.