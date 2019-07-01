"بوبا" العربية تقر توزيع 15% أرباح نقدية

أعلنت شركة بوبا العربية موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 1.5 ريال للسهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، فإن قيمة التوزيع تمثل 15%، من القيمة الاسمية للسهم.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما وافقت الجمعية العمومية على شراء أسهم بـ 17.74 مليون ريال وبحد أقصى عدد 251 ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)، على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ الجمعية العمومية التي تمت فيها الموافقة على خطة الحوافز طويلة الأجل.