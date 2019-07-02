اليوم.. السعودية بدأت بيع أول سندات لها مقومة باليورو

بدأت السعودية اليوم ببيع أول سندات لها مقومة باليورو اليوم على أن يقسم الإصدار على شريحتين.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن الشريحة الأولى هي لأجل 8 سنوات وبلغ السعر الاسترشادي 115 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة لليورو أي بعائد 3%.

في حين ستكون الشريحة الثانية لمدة 20 عاما، وبلغ التسعير الاسترشادي 170 نقطة أساس فوق نفس المتوسط.

لكن المصادر توقعت أن يضيق هذا التسعير خلال النهار.

يذكر أن السعودية قد باعت سندات دولية بقيمة 60 مليار دولار منذ أن طرقت باب أسواق الدين الدولية نهاية 2016.

وكانت المملكة قد عينت "غولدمان ساكس" و "سوسيته جنرال" كمنسقين عالميين ومديري دفاتر، لترتيبِ اجتماعاتٍ مع المستثمرين العالميين لهذا الإصدار.

وحصل كل من BNP Paribas و Morgan Stanleyو Samba على تفويضِ المرتبين الرئيسيين ومديري الدفاتر.