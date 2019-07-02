جولدمان ساكس: العقل البشري أذكى من الآلات في تداول الأسهم

قال بنك جولدمان ساكس إن البشر يتفوقون على الآلات في التداول بالأسواق المالية خلال فترات استثنائية، إذ لا تستطيع الآلات اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح أثناء ظهور البيانات الاقتصادية المعقدة.

فعلى الرغم من أن شرح ووصف حركة الأسواق المالية تتم عبر الأساليب الكمية، إلا أن السلوك البشري مازال يلعب دوراً هاما في حركة الأسعار، وفقاً لما قالته سيبا جافاري، رئيس قسم التحليل الفني بقطاع الأوراق المالية في جولدمان ساكس.

وقال جافري، التي تقوم بتحليل الأنماط التاريخية لحركة الأسهم لتتوقع الحركة المستقبلية للأسهم: "في رأيي، أن البالونات السعرية الحالية للأصول، تشير إلى أن المشاعر والسلوك البشري مازال يحرك الأسواق".

ولا تعتقد جافري أن عمليات التداول باستخدام الحاسبات الآلية التي تعطي أوامر الشراء والبيع، وفقاً لتحليل حركة الأسهم التاريخية، تستبعد تأثير السلوك البشري على الأسواق، وقالت: "المفارقة هنا، أنه في الوقت الذي نستبعد فيه أوجه القصور القديمة بالأسواق، تظهر أنواع جديدة من أوجه القصور. إحدى النظريات وراء الانهيار المفاجئ لأسعار الأسهم، هي أن الآلات لم تكن قادرة على معالجة أخبار الاقتصاد الكلي المعقدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتداول، إلا أن المتداولين الأكثر خبرة استطاعوا معالجتها".

وذكرت أن هذا الأمر يشير إلى أنه في فترات الأخبار المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الكلي، يستطيع البشر التعامل مع السوق، في حين لا تستطيع الآلات التعامل معها.