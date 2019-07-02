40.8 مليار دولار تدفقات أجنبية إلى الأسواق الناشئة في يونيو

قال معهد التمويل الدولي إن تحسناً في التدفقات المرتبطة بالأسهم ساهم في دفع التدفقات الأجنبية على الأوراق المالية بالأسواق الناشئة إلى 40.8 مليار دولار في يونيو، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.



وذكر المعهد أن التدفقات قوية لاسيما في ضوء التوترات التجارية التي هيمنت على الأسواق معظم الشهر. وربما ساهم ميل البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان إلى التيسير في إنعاش اتجاه البحث عن العائد.



وقال الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأميركي دونالد ترمب يوم السبت إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على استئناف محادثات التجارة، مما ساهم في تحفيز الشهية للأسواق العالية المخاطر.



وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن التدفقات على الأسهم بالأسواق الناشئة بلغت 12.6 مليار دولار في يونيو، وهو ما يرجع في الأساس إلى انتعاش الأسهم الصينية.



وسجلت التدفقات على أدوات الدين بالأسواق الناشئة أعلى قراءة في خمسة أشهر عند 28.2 مليار دولار، وهو ما يرجع أساساً إلى التدفقات الداخلة إلى الأسواق الناشئة في آسيا.