السعودية تبيع سندات دولية بقيمة 3 مليارات يورو

ذكرت مصادر مصرفية لوكالة رويترز أن السعودية جمعت 3 مليارات يورو، من إصدار دولي لسندات مقومة باليورو، منها مليار يورو لأجل ثماني سنوات وبعائد 0.78%، وملياري مليار يورو لأجل 20 سنة وبعائد 2.04 %.

وقالت المصادر إن الطلبات على الإصدار تجاوزت 14 مليار يورو.

يذكر أنه تم تضييق السعر الاسترشادي ليصبح 80 نقطة اأساس فوق متوسط عقود المبادلة لشريحة الثماني سنوات ومئة واربعين نقطة اساس فوق نفس المتوسط لشريحة العشرين سنة.

يذكر أن السعودية باعت سندات دولية بقيمة 60 مليار دولار منذ أن طرقت باب أسواق الدين الدولية نهاية 2016 وكانت المملكة قد عينت Goldman Sachs و Societe Generale كمنسقين عالميين ومديري دفاتر، لترتيب اجتماعات مع المستثمرين العالميين لهذا الإصدار.

وحصل كل من BNP Paribas و Morgan Stanley و Samba على تفويض المرتبين الرئيسيين ومديري الدفاتر.