صعود طفيف لأسهم أوروبا بعد ترشيح لاغارد لرئاسة المركزي

ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مدعومة بآمال في أن تواصل كريستين لاغارد، المرشحة لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، السياسة النقدية الميسرة التي يطبقها الرئيس الحالي للبنك ماريو دراغي.

وإذا وافق البرلمان الأوروبي على هذا الترشيح فسوف تخلف لاغارد، دراغي، بعد انتهاء مدته في نهاية أكتوبر.

وسجل العائد على السندات الحكومية تراجعاً في معظم أنحاء منطقة اليورو، وانخفض إلى مستويات قياسية جديدة بعد هذا النبأ، ونزلت أسهم البنوك التي تتضرر من أسعار الفائدة المنخفضة بـ0.5%.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، وسجل قطاع الأغذية والمشروبات أداء أفضل من السوق وزاد 0.9%.

وصعد سهم شركة هنكل الألمانية للسلع الاستهلاكية 1.5%، بعدما رفع غولدمان ساكس توصيته لسهمها إلى "شراء" من "محايد"، حيث يتوقع البنك أن يقود تعافي الشركة في النصف الثاني من العام النمو مستقبلاً.

وتضررت الشركات الأوروبية المصنعة للرقائق، بعدما أبلغ مسؤول أميركي كبير بوزارة التجارة مرؤوسيه، أنه يتعين مواصلة التعامل مع شركة "هواوي" الصينية على أنها مدرجة على القائمة السوداء.

ويأتي هذا النبأ متناقضاً تماماً مع قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مطلع الأسبوع بتخفيف الحظر على مبيعات للشركة الصينية.

وانخفض سهما إس.تي.ميكرو إلكترونكس وإنفنيون.