الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بدعم من آمال خفض الفائدة

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الخميس، مقتدية بمكاسب البورصة الأميركية بفعل التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة، بعد أن أشارت أحدث البيانات إلى تباطؤ في الاقتصاد الأميركي.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً 0.3% إلى 21702.45 نقطة في معاملات هزيلة، لأن الأسواق المالية الأميركية مغلقة في عطلة عامة اليوم.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7% إلى 1589.78 نقطة. وفاق عدد الأسهم الصاعدة نظيرتها الهابطة بواقع 1599 إلى 467.

ولم يزد حجم التداول عن 822 مليون سهم، وهو الأقل منذ ديسمبر 2011.

وقفز العجز التجاري الأميركي إلى ذروته في خمسة أشهر في مايو، وتباطأ النشاط في قطاع الخدمات في يونيو، وفقاً لبيانات رسمية صدرت أمس الأربعاء.

جاءت البيانات بعد تقارير عن الإسكان والتصنيع واستثمارات الشركات وإنفاق المستهلكين، تشير إلى نمو اقتصادي متباطئ في الربع الثاني من العام.

وتلقت الأسهم اليابانية الدعم من حالة التفاؤل إزاء سياسة نقدية تيسيرية أكثر في الولايات المتحدة، لكن المستثمرين يتوخون الحذر أيضاً إزاء الأثر المحتمل على الين.

وقال يوتاكا ميورا المحلل الفني في ميزوهو للأوراق المالية: "المستثمرون قلقون من أن تعاني الأسهم اليابانية جراء الأثر الجانبي لين أقوى".

وصعدت أسهم شركات الشحن البحري بفعل قفزة 7.1% في مؤشر تكاليف الشحن إلى مستوى غير مسبوق منذ أكتوبر 2018.

وصعدت أسهم "ميتسوي أو.اس.كيه لاينز" 1.7% و"كواساكي كايسن" 3.7%.