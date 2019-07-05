الذهب يتجه نحو تحقيق سابع مكسب أسبوعي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق سابع مكسب أسبوعي على الترتيب، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية التي قد تؤثر على التوقعات بشأن اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخطوات قوية على صعيد التيسير النقدي.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1417.81 دولار للأونصة، مرتفعا نحو 0.6% منذ بداية الأسبوع.



وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1419.80 دولار للأونصة.



وجميع الأنظار على تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، والتي يتوقع خبراء اقتصاديون أن ترتفع بواقع 160 ألف وظيفة في يونيو مقارنة مع زيادة قدرها 75 ألفا في مايو.



ويعقد المركزي الأميركي اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 30 و31 يوليو، وتضع العقود الآجلة في اعتبارها بالكامل إجراء خفض لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.



وربح الذهب ما يزيد عن 12% أو 150 دولاراً منذ لامس أدنى مستوياته منذ بداية العام الجاري عند 1265.85 دولار في أوائل مايو، مدفوعاً بتوقعات إقدام بنوك مركزية كبرى على تيسير السياسة النقدية وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.



وتُقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحملة الذهب غير المدر للعائد وتضغط على الدولار، مما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.



واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، تقريبا دون تغير يذكر، بعد أن ظل يُتداول في الأيام السابقة في نطاق ضيق في الوقت الذي كانت فيه الأسواق المالية في الولايات المتحدة مغلقة بسبب عطلة عامة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1% إلى 15.27 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 833.28 دولار.



واستقر البلاديوم عند 1562.50 دولار للأونصة ويتجه صوب الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي.