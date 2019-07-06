ما الذي دفع الدولار الأميركي لأعلى مستوى بعامين؟

صعد الدولار الأميركي، الجمعة، إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية بعد بيانات أظهرت أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تعافى بقوة في يونيو حزيران.

وأوجد الاقتصاد الأميركي 224 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية الشهر الماضي، وهى أكبر زيادة في 5 أشهر، وأعلى كثيراً من توقعات لخبراء اقتصاديين أشارت إلى زيادة قدرها 160 ألف وظيفة.

وجاءت هذه المكاسب القوية بعد أن سجل نمو الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم هبوطا حادا في مايو أيار.

وفي نهاية جلسة التداول سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 97.311 مرتفعا 0.56 في المئة بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 97.443 وهو أعلى مستوى له منذ التاسع عشر من يونيو حزيران.

وكان الدولار قد تراجع من أعلى مستوى في عامين الذي وصل إليه في مايو أيار مع تنامي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي أصبح أكثر قربا من خفض أسعار الفائدة.

وتعرض اليورو أيضا لضغوط، الجمعة، بعد أن سجلت الطلبيات الصناعية الألمانية هبوطاً أكبر من المتوقع في مايو أيار، وحذرت وزارة الاقتصاد من أن هذا القطاع في أكبر اقتصاد في أوروبا سيظل ضعيفاً على الأرجح في الأشهر المقبلة.