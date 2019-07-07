"البلاد" تطلق صندوقاً بـ1.5 مليار ريال مع "تطوير القابضة"

أعلنت شركة "البلاد المالية" في السعودية إغلاق طرح وحدات صندوق "القرية الطبية الأول" المالك لمشروع "ذا ووك" The Walk الذي تنفذه إحدى الشركات التابعة لمجموعة تطوير القابضة، وهو جزء من "القرية الطبية".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة، عدنان العليان، في مقابلة مع "العربية" إن طرح الصندوق جرى في طرح خاص على المستثمرين المؤهلين، وتجاوزت التغطية المبلغ المطروح قبل انتهاء فترة الطرح المستهدفة.

وأشار إلى طرح "الصندوق" مع البلاد المالية بحجم 1.5 مليار ريال متوقعاً الانتهاء من تنفيذ المشروع بمنتصف 2020.

وأرجع العلياني سبب طرح المشروع من خلال صندوق إلى أن الأدوات المالية المتاحة لمثل هذا المشروع متعددة ومتكاملة، وكان خيار "الطرح عبر صندوق" هو الخيار الأنسب بالنسبة لنا وبما يخدم المستثمرين الراغبين بالاستثمار مع شركة تطوير.

وشرح أن المشروع المتعدد الاستخدامات المؤلف من 37 مبنى، سيكون مميزاً ونوعياً وغير مسبوق على مستوى السعودية، وسيكون عليه طلب عالي، وبالتالي يكون العائد مشجعا للمستثمرين.