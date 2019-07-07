"بنك الرياض" يوزع أرباحاً بـ1.5 مليار ريال للنصف الأول

أعلن "بنك الرياض"، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5.2% من رأس المال (ما يعادل 0.52 ريال للسهم)، كأرباح عن النصف الأول من العام المالي 2019.

ولفت البنك إلى أن إجمالي المبلغ الموزع 1,560,000,000 ريال، في وقت يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3,000,000,000 سهم.

تجدر الإشارة إلى أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية تداول يوم 08-11-1440هـ الموافق 11-07-2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.