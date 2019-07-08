"تعليم ريت" يوزع أرباحا بـ8.2 مليون ريال للربع الثاني

أعلنت شركة "السعودي الفرنسي كابيتال" توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "تعليم ريت" بنسبة 1.6% (ما يعادل 0.16 ريال للوحدة) عن الربع الثاني 2019 (الفترة من 1 أبريل 2019 إلى 30 يونيو 2019).

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن نسبة التوزيع تبلغ 1.55% من صافي قيمة الأصول كما في 31 ديسمبر 2018.

يشار إلى أن إجمالي الأرباح الموزعة 8,160,000 ريال سعودي، وستكون التوزيعات النقدية على أساس 51,000,000 وحدة قائمة.

علماً أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تاريخ يوم الأحد 11/11/1440هـ الموافق 14/07/2019 (نهاية يوم التداول بتاريخ 07/11/1440هـ الموافق 10/07/2019م.