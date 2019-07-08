"جدوى ريت" يوزع أرباحا بـ28.4 مليون ريال للربع الثاني

أعلنت شركة "جدوى للاستثمار"، عن توزيع أرباحٍ نقديةٍ على مالكي وحدات صندوق "جدوى ريت السعودية" بنسبة 1.8% من سعر الطرح الأولي (بواقع 0.18 ريال لكل وحدة)، عن الربع الثاني 2019.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن نسبة التوزيع تبلغ 1.63% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 30 يونيو 2019.

ولفتت إلى أن إجمالي الأرباح الموزعة 28,440,000 ريال سعودي، علما أنه ستكون التوزيعات النقدية على أساس 158,000,000 وحدة قائمة.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء بتاريخ 1440/11/14هـ الموافق 2019/07/17 (نهاية يوم التداول بتاريخ 1440/11/12هـ الموافق 2019/07/15 ).

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال (30) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.