"بيتكوين" تتمسك بمكاسبها وسط آمال "ليبرا"

استقرت عملة "بتكوين" اليوم الثلاثاء، قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين بعد أن ارتفعت بما يصل إلى 9% خلال الليل، وهي خطوة يقول محللون إن الدافع وراءها ربما يكون الآمال في كسب العملات المشفرة مزيداً من القبول، بعد أن كشفت "فيسبوك" عن خطط لإصدار عملتها الرقمية.

ولامست "بيتكوين" 12833 دولاراً خلال الليل في بورصة "بتستامب"، وهو أعلى مستوى منذ 27 يونيو، قبل أن تتراجع. وارتفعت "بيتكوين" في أحدث تعاملات 2.2% عند 12560 دولارا.

وربحت أكبر عملة مشفرة أكثر من 45% منذ إعلان "فيسبوك" عن خطط الشهر الماضي لإطلاق عملتها "ليبرا"، ليبعث التفاؤل مجدداً حيال اكتساب العملات المشفرة قبولا واسعاً بين الشركات والمستخدمين من الأفراد.

ولا تزال "بيتكوين" متقلبة بشكل كبير، وقد ربحت حوالي 240% هذا العام، بعد أن فقدت ثلاثة أرباع قيمتها في العام الماضي.