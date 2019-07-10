الذهب يهبط مع صعود الدولار قبيل شهادة باول

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار بفعل تقلص التوقعات لخفض حاد في أسعار الفائدة الأميركية وقبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونغرس اليوم.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1393.26 دولار للأونصة. وهبط الذهب في المعاملات الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1395.60 دولار للأونصة.



وصعد الدولار صوب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية مع تلاشي التوقعات لخفض كبير في أسعار الفائدة الأميركية، مما أدى لصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية.



وتبخرت توقعات خفض الفائدة 50 نقطة أساس الشهر الجاري، لكن مازال المستثمرون يتوقعون خفضاً قدره 25 نقطة أساس بسبب معدل التضخم الضعيف ومخاوف الحرب التجارية.



وعلى صعد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع السعر الفوري للفضة 0.1% إلى 15.09 دولار للأونصة.



وزاد البلاديوم 0.2% إلى 1550.8 دولار للأونصة والبلاتين 0.7 إلى 811.25 دولار.