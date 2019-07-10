تراجع رهانات خفض الفائدة الأميركية يهوي باليورو

استقر اليورو قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار اليوم الأربعاء، مع تقليص المستثمرين توقعات خفض الفائدة بقوة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا الشهر، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار للصعود.

وتنامت توقعات تيسير السياسة النقدية من صناع السياسات الأميركيين الشهر الماضي، وينتظر المتعاملون لمعرفة إن كان جيروم باول رئيس مجلس الفيدرالي سيعطي مزيداً من الدلائل على خططه خلال شهادة أمام الكونغرس تبدأ اليوم.

وقال تسوتومو سوما المدير العام لحلول أعمال الدخل الثابت لدى إس.بي.آي للأوراق المالية في طوكيو: "مجلس الاحتياطي يتجه لخفض الفائدة، لكن التوقعات المحيطة بسرعة التخفيضات وحجمها خرجت عن السيطرة.

وأضاف: "الآن نقلص ذلك. بيانات الاقتصاد الأميركي ليست بسوء البيانات الأوروبية أو الدول الأخرى. هذا سيدعم الدولار".

واستقر اليورو في أحدث سعر له عند 1.1211 دولار، غير بعيد عن المستوى المنخفض السابق 1.1194 دولار، وفقدت العملة الموحدة 1.3% من قيمتها أمام الدولار في الأسبوعين الأخيرين.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 97.503 بعد أن لامس 97.588 أمس الثلاثاء، وهو ما كان أعلى مستوياته منذ 19 يونيو.

واستقر الجنيه الإسترليني دون تغير يذكر عند 1.2466 دولار، مقترباً من 1.2439 دولار وهو أقل مستوياته منذ أبريل 2017.