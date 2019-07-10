مؤشر S&P يخترق مستوى 3 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه

تخطى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في بورصة وول ستريت مستوى 3000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه خلال جلسة أمس الأربعاء.

كما سجل مؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً أثناء تعاملات أمس، عند 26983.45 نقطة.

وكانت الأسهم الأميركية افتتحت مرتفعة الأربعاء، بفعل تعزز آمال خفض سعر الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر على خلفية تصريحات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن المجلس سوف "يتحرك على النحو الملائم" للمحافظة على نمو اقتصادي قياسي.

وكانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في بورصة وول ستريت، تراجعت من مستويات إغلاق قياسية سجلتها الأسبوع الماضي بعد تقرير قوي للوظائف في أميركا يوم الجمعة، قلص التوقعات لخفض حاد في أسعار الفائدة هذا الشهر.