الراجحي كابيتال: 90 ريالاً السعر المستهدف لسهم "لجام"

حددت شركة "الراجحي كابيتال" السعر المستهدف لسهم شركة "لجام للرياضة" عند 90 ريالاً، وهو ما يمثل زيادة عن السعر الحالي في السوق بنسبة 13.5%. لذلك أوصت بزيادة وزن السهم في المحافظ الاستثمارية.

وأوضحت "الراجحي كابيتال" أن شركة "لجام للرياضة" هي اللاعب الرئيسي في السوق السعودية، بحصة سوقية تبلغ 27%. وهي تتمتع بعلامة تجارية قوية وبتواجد جغرافي واسع يمنحها ميزة تنافسية على نظرائها.

وأضافت "الراجحي كابيتال" أن "لجام للرياضة" جذابة للغاية من منظور طويل الأجل، لأنها تتمتع بنسبة نمو جيدة للإيرادات بلغت 33% خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أن لديها هامش EBITDA صحيا بلغ 39% العام الماضي.

أما العائد على رأس المال المستثمر فقد بلغ 17% في 2018، ونسبة التوزيع للأرباح تتجاوز 50% تاريخياً. كما أن شركة "لجام للرياضة" تخطط لتوسيع متاجرها بقوة بنسبة 30% على مدار الأعوام الثلاثة القادمة.

وأرجع مازن السديري، رئيس الأبحاث في "الراجحي كابيتال"، نمو الشركة إلى تغيرات كبيرة طرأت على اقتصاد المملكة، مع زيادة الوعي الصحي والوعي بأخطار وتكلفة المرض، إلى جانب تغير إيقاع الحياة ورفع حظر القيادة على المرأة، الأمر الذي قلص نفقاتها ورفع مشاركتها في القوى العاملة.

وأوضح أنه في العام الماضي زاد إنفاق السعوديين الذكور على الرياضة، لكنه لا يزال أقل من المتوسط العالمي.

وأضاف أن "لجام" تمتلك قدرة على النمو في الإيردات متوقعاً أن تسجل نمواً بـ18% هذا العام.

وقال إن الشركة تملك حالياً 12% من مجموع النوادي الرياضية، و27% من عدد المشتركين في المملكة.