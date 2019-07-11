كيف قيمت "فيتش" سعر صرف العملة المصرية خلال عامين؟

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشن أن يصل متوسط سعر صرف العملة المصرية إلى 18.01 جنيه لكل دولار خلال العام الجاري.

وأوضحت في تقرير حديث لها أن الجنيه المصري سيتراجع على نحو طفيف خلال العامين المقبلين، إذ من المتوقع أن يصل سعر صرف العملة المحلية المصرية إلى 18.3 جنيه للدولار العام المقبل، و18.53 جنيه للدولار عام 2021.

وقال التقرير إن الجنيه المصري ارتفع مقابل الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع المالية العالمية، واستمرار جاذبية الديون المصرية للأجانب. وتوقع التقرير أن يحظى الجنيه باستقرار خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسط تباطؤ عمليات رفع أسعار الفائدة في دول العالم.

وتراجع المخاوف بشأن تصحيح معدلات النمو الاقتصادي العالمي.

وذكر التقرير أن معدلات النمو الجيدة وتحسن الأوضاع المالية الخارجية سيدعمان الجنيه خلال تلك الفترة.

وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري سيتجه خلال الفترة المقبلة إلى تخفيض معدلات الفائدة، وهو ما يضع بعض الضغوطات على الجنيه، إلا أن قوة النمو الاقتصادي، والوضع المالي الخارجي للبلاد سيساعد في دعم الجنيه.

وتوقعت في التقرير أن يتفع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.2% العام الجاري، و5.3% العام المقبل، و4.9% عام 2021.