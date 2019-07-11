مصادر: اكتتاب "عطاء التعليمية" سيجمع 348 مليون ريال

صرحت مصادر لرويترز أن اكتتاب أسهم "عطاء التعليمية" سيجمع 348 مليون ريال، بعدما تم تسعير السهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

وأضافت المصادر أن سعر السهم تحدد عند 29 ريالاً للسهم خلال عملية بناء سجل الأوامر، فيما تمت تغطية الطرح مرتين من قبل المؤسسات المؤهلة.

وكانت "عطاء" قد أعلنت أنها ستطرح 12 مليون سهم للاكتتاب، تمثل 30% من رأس مال الشركة. وسيبدأ اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة في الرابع عشر من يوليو، ويستمر لمدة 5 أيام.

وحققت السوق السعودية مكاسب قوية بلغت نحو 14% منذ بداية العام، بتأثير الترقية لمؤشرات الأسواق الناشئة.