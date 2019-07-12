خسائر أسبوعية عنيفة للأسهم الصغيرة والمتوسطة في سوق مصر

خيم اللون الأحمر على شاشات البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الجاري، لتتكبد غالبية الأسهم خسائر أسبوعية، بينما كانت الخسائر أعنف في قائمة أسهم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمؤشر الأوسع نطاقاً.

وجاءت الخسائر بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب مقابل مشتريات هزيلة للمستثمرين المصريين والعرب، لكن هذه المشتريات قلصت من موجة الخسائر التي كان من المتوقع أن يواجهها المؤشر الرئيسي.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال الأسبوع الجاري، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 11.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 1.57%، وذلك بعدما انخفض من نحو 750 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 738.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، انخفض المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.31% بعدما فقد نحو 184 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، متراجعاً من مستوى 13997 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسات تعامل الأسبوع الجاري عند مستوى 13813 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى لأسهم المؤشر الرئيسي من مستوى 395.5 مليار جنيه إلى 389.3 مليار جنيه خلال الشهر الماضي، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 1.6%.

وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 9.04% فاقداً نحو 54 نقطة، بعدما انخفض من مستوى 597 في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 543 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من مستوى 237.4 مليار جنيه إلى 232.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض تقدر بنحو 2.1%.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، والذي تراجع بنسبة 7.93% فاقداً نحو 121 نقطة بعدما أنهى جلسات تعامل الأسبوع الجاري عند مستوى 1403 نقاط مقابل نحو 1524 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

كما هوى رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً من مستوى 632.9 مليار جنيه إلى مستوى 621.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض تبلغ نحو 1.8%.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع القادم بناءً على أسعار إغلاق تعاملات أمس الخميس، والتي بلغت نحو 56 سهماً من بين الأسهم المدرجة.