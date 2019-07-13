مستويات مرتفعة للأسهم الأميركية مع ترقب أرباح الشركات

سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق الجمعة مع استمرار قوة الدفع التي تلقاها من توقعات قوية بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة، بينما ينتظر المستثمرون انطلاق موسم أرباح الشركات الأسبوع القادم.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 243.82 نقطة، أو 0.9 بالمئة، إلى 27331.90 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 13.86 نقطة، أو 0.46 بالمئة، ليغلق عند 3013.77 نقطة.

وهذه هي المرة الأولى التي يغلق فيها المؤشر ستاندرد آند بورز فوق مستوى 3000 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 48.10 نقطة، أو 0.59 بالمئة، إلى 8244.14 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة جميعها الأسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 1.52 بالمئة وناسداك 1.01 بالمئة وستاندرد آند بورز 0.78 بالمئة.