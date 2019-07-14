شركة "HC" تبدأ الـ "Short Selling" في بورصة مصر

حصلت شركة "اتش سي" لتداول الأوراق المالية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، بمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع إعمالا لأحكام قرار الهيئة رقم (268) لسنة 2019 حيث كانت من أوائل الشركات التي حصلت على تصريح مزاولة هذا النشاط الجديد.

وتعد آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع Short Selling أداة جذب للأموال الجديدة لسوق المال المصري ومن ثم تسهم في زيادة حجم التداول حيث تمكن المستثمر من جني الأرباح حتى في حال انخفاض أسعار الأسهم.

وكانت الهيئة العامة للأوراق المالية في مصر، قد أعلنت في فبراير من هذا العام عن قرارها التنظيمي لآلية الـShort Selling كما صرحت بأنها بصدد الانتهاء من البنية التقنية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر المقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ.

كما أصدرت البورصة المصرية في مايو 2019 قراراتها فيما يخص قائمة الأوراق المالية المسموح عليها اجراء تعاملات اقتراض الأموال ومعايير اختيارها على أن تتم مراجعة القائمة دوريا والتي تضمنت 29 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي بالإضافة إلى صندوق المؤشرات.

وقال العضو المنتدب لشركة "اتش سي" لتداول الأوراق المالية، حسن شكري، إن إدارتي تداول الأوراق المالية والحفظ يعملان بدأب للتجهيز داخليا لتنفيذ تعاملات هذه الآلية بنجاح وبما يضمن رضا عملائنا. وأضاف: "أرى أن السوق المصري بتفعيله لآلية الـ Short Selling يخطو أخيرا نحو منافسة نظراءه من أسوق المال في العالم نظرا لأهميتها في توسيع نطاق القرارات الاستثمارية أمام العميل.