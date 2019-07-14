مؤشر الأسهم السعودية يغلق فوق 9 آلاف نقطة

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية جلسة اليوم الأحد مرتفعاً 46.93 نقطة ليقفل عند مستوى 9015.16 نقطة، بتداولات فاقت قيمتها 3 مليارات ريال. وتعد جلسة اليوم خامس جلسة رابحة للسوق على التوالي.

وقال ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "مضاء للاستثمار" إن سوق السعودية استفادت من الأجواء الإيجابية في الأسواق العالمية، إلى جانب توقع نتائج جيدة للقطاع المصرفي وإعلانات عن توزيعات نقدية، مما يشجع حركة السوق.

ولفت السعيد في مقابلة مع "العربية" خلال التداولات إلى أن نتائج الشركات ستحدد المسار مستقبلاً، حيث ما زالت السوق محل نظر من حيث التقييم باعتبارها أغلى من نظيراتها.

وتتوالى إعلانات نتائج الشركات في سوق السعودية للربع الثاني من العام الحالي، حيث تحولت شركة الاتصالات المتنقلة "زين" إلى الربحية في الفصل الثاني من العام الجاري.

وسجلت "زين السعودية" أرباحا فصلية بقيمة 130 مليون ريال مقارنة بخسائر بقيمة 38 مليون ريال عن نفس الفترة.

وفي ختام جلسة اليوم بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 114 شركة ارتفاعًا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصناعات الكيمياوية الأساسية، والفخارية، والإعادة السعودية، وأسواق عبدالله العثيم، واتحاد الخليج الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ميفك ريت، وصافولا، وجرير، ومعادن، وأسمنت أم القرى فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.20% و 2.22%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وزين السعودية، والإعادة السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك، ودار الأركان، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 14.68 نقطة ليقفل عند مستوى 3817.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 564 صفقة.