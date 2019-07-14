"معادن" تتقدم بطلب زيادة رأسمالها إلى هيئة السوق

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية، عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة، والبالغ 796 مليون دولار، إلى أسهم إضافية.

وكانت الشركة عيّنت كلاً من HSBC العربية السعودية، والرياض المالية مستشاراً مالياً لإدارة الزيادة المقترحة.

وتهدف الشركة من تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو.

ولن يترتب على زيادة رأس المال أي التزامات أو مساهمات مالية على المساهمين.