الذهب يهبط مع تجدد الشهية للمخاطرة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، متماسكة فوق محور 1400 دولار، بعد أن هدأت بيانات صينية مهمة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وعززت الشهية للأصول عالية المخاطر.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.3% إلى 1411.99 دولار للأونصة. وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1414 دولارا للأونصة.



وزاد الناتج الصناعي الصيني 6.3% عنه قبل عام في يونيو، متفوقا على توقع يبلغ 5.2%، في حين نمت استثمارات الأصول الثابتة 5.8% على أساس سنوي بين يناير ويونيو، متفوقة أيضا على توقع للمحللين بلغ 5.5%.



وقال خه وي لي من بنك المؤسسة المصرفية الصينية لما وراء البحار "البيانات الاقتصادية الصينية الأفضل من المتوقع إنما تمحو بواعث القلق من تباطؤ عالمي ربما ليس بالعمق المتوقع، وبالتالي تؤدي إلى بيع لجني الأرباح في الذهب."



في غضون ذلك، تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 % في الربع الثاني من العام مقارنة به قبل سنة، وهو أضعف إيقاع في 25 عاماً على الأقل.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 15.16 دولار للأونصة.



وتقدم البلاتين 0.6% مسجلا 832.64 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.6% أيضا إلى 1555.22 دولار للأونصة.