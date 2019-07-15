السودان.. تذبذب في سعر صرف العملة بفعل التوترات المحلية

توقع تقرير صادر عن مؤسسة فيتش سوليوشن أن يتراوح سعر صرف العملة المحلية السودانية بين 47.5 جنيها و50 جنيهاً مقابل الدولار، وذلك نتيجة توقعها أن تقل موارد البلاد من العملة الأجنبية نتيجة الاضطرابات السياسية في البلاد، إلى جانب مخاوف المستثمرين الأجانب من ضخ استثمارات جديدة في البلاد، وصعوبة حصول البلاد خلال الفترة الحالية على قروض خارجية.

وتوقع أن يصل متوسط سعر الصرف خلال العام الجاري، إلى 47.5 جنيه للدولار، وأن يصل العام المقبل إلى 46.5 جنيه للدولار، كما توقع وصوله في 2021 إلى 50 جنيهاً للدولار.

وأشار التقرير إلى أنه يتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار ما يؤدي إلى تأثر الأوضاع المالية في البلاد خلال الفترة المقبلة، كما ستقل قدرة البلاد على الحصول على قروض مجمعة من المؤسسات الدولية والدول الأخرى.

وذكر التقرير أنه في حال ما إذا استمرت حالة عدم الاستقرار وزاد انتشارها في البلاد، فإن هذا الأمر سيؤثر على مستوى الإنتاج والنقل الضروري للقطاع الزراعي والتعدين لاستخراج الذهب، وعمليات استخراج النفط، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة البلاد لمورد أساسي من موارد النقد الأجنبي.