جهاز أبوظبي للاستثمار يعتزم زيادة الاستثمارات النشطة

يعتزم ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم، جهاز أبوظبي للاستثمار، إضافة عدد من المناصب الجديدة معظمها في أقسام الاستثمار والأبحاث، وفقاً لتقريره السنوي.

ويعتزم أيضا زيادة الاستثمارات النشطة خاصة في أدوات الدخل الثابت والتخفيف من الاستثمارات الخاملة.

وقد رفع قيمة الاستثمارات النشطة في محفظته إلى 55% في 2018 من 50% في 2017.

وتبلغ أصول جهاز أبوظبي للاستثمار 697 مليار دولار وقد انخفض العائد السنوي عليها على مدار السنوات العشرين الماضية، إلى 5.4% من 6.5% قبل عام.

ويخطط جهاز أبوظبي للاستثمار لزيادة استثماراته في الهند والصين.

وقد رفع انكشافه على القطاع العقاري الصيني بنحو 30% خلال العامين الماضيين.

كما فوّض الصندوق مديراً خارجياً للاستثمار في كندا.