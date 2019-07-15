ديون الأسواق الناشئة تتخطى 69 تريليون دولار

قال معهد التمويل الدولي إن انخفاض أسعار الفائدة أدى لطفرة إقراض جديد في الربع الأول من 2019 لترتفع ديون الأسواق الناشئة إلى مستويات قياسية ويزيد حجم الدين العالمي 3 تريليونات دولار.

وزادت ديون الحكومات والشركات والمؤسسات المالية والأسر في الاقتصادات الناشئة إلى 69.1 تريليون دولار بما يعادل 216% من الناتج المحلي الإجمالي من 68.9 تريليون قبل عام.

وخلص المعهد إلى نسبة الدين إلى الناتج المحلي ارتفعت بأسرع وتيرة في تشيلي وكوريا والبرازيل وجنوب إفريقيا وباكستان والصين.

وأدت إمكانية استمرار تكلفة الاقتراض الرخيصة إلى زيادة الديون العالمية 3 تريليونات دولار إلى 246.65 تريليون أو 320% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يقل بواقع تريليوني دولار فقط عن أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في الربع الأول من العام الماضي.

وقفز إجمالي دين الولايات المتحدة 2.9% منذ الربع الأول للعام 2018 ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزا 69 تريليون في دولار.