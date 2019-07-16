ألمانيا تنضم لنادي "القلقين" من عملة "فيسبوك"

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، إنه يتعين على الهيئات التنظيمية ضمان أن العملات الرقمية مثل "ليبرا" التي تعتزم "فيسبوك" طرحها، لا تهدد الاستقرار المالي وخصوصية المستهلكين.

وقال شولتس قبل اجتماع لمجموعة السبع في فرنسا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري: "إصدار عملة يجب ألا يكون بيد شركة خاصة كونه عنصراً أساسياً لسيادة الدولة".

وأضاف: "اليورو مازال الوسيلة الوحيدة للمدفوعات في منطقة اليورو".

وتابع أن برلين تنسق جهودها دولياً مع حلفائها لضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلكين، وسد أي ثغرات قد تسمح بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.