الذهب يستقر مع ترقب بيانات مبيعات التجزئة الأميركية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي قد تكون مؤشراً على متانة أكبر اقتصاد في العالم، في ظل استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1415.19 دولار للأونصة.



وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1416.60 دولار للأونصة.



ومن المتوقع أن تُشير البيانات الأميركية، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، إلى ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية 0.1% في يونيو، وفقاً لمتوسط توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.



في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر تقريباً مقابل سلة من العملات الرئيسية، إذ أبقى احتمال أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري العملة الأميركية في موقف دفاعي.



وتضع الأسواق في الحسبان خفضاً للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه بنهاية الشهر الجاري.



وبلغ الذهب 1438.63 دولار للمرة الأولى في ست سنوات الشهر الماضي بدعم من توقعات بخفض بنوك مركزية كبرى لأسعار الفائدة ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.



وعلى صعيد التجارة، قال ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأميركي، إنه والممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، سيتحدثان مع نظرائهم الصينيين بالهاتف مجدداً هذا الأسبوع في إطار عملية استئناف المحادثات التجارية في الآونة الأخيرة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 15.35 دولار للأونصة ونزل البلاديوم 0.3% إلى 1562.99 دولار.



وارتفع البلاتين 0.2% إلى 841.21 دولار للأونصة ليحوم قرب أعلى مستوى في شهرين عند 846.53 دولار والذي بلغه في الجلسة السابقة.