"ملكية ريت" يوزع أرباحاً بـ10.2 مليون ريال للربع الثاني

أعلنت شركة "مُلكيّة للاستثمار" عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 1.7% على مالكي وحدات صندوق "مُلكيّة عقارات الخليج ريت"، وذلك عن الربع الثاني 2019.

وأوضحت في بيان لها على موقع "تداول" أن إجمالي الأرباح النقدية الموزعة 10,200,000 ريال سعودي.

علماً أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح ستكون التوزيعات النقدية على أساس 60 مليون وحدة قائمة.

وأشارت الشركة إلى أن نسبة التوزيعات إلى صافي قيمة الأصول، كما في تاريخ 30 يونيو 2019، تبلغ 1.71%.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تاريخ يوم الاثنين 19/11/1440 هـ الموافق 22/07/2019 م (نهاية التداول بتاريخ يوم الخميس 15/11/1440 هـ الموافق 18/07/2019 م).

وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.