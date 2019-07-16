87 مليار ريال ملكية الأجانب المؤهلين في الأسهم السعودية

ارتفعت ملكية الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 11 يوليو 2018، إلى نحو 86.6 مليار ريال شكلت نحو 4.11% من إجمالي السوق، فيما كانت ملكيتهم تشكل نحو 4.05% بنهاية الأسبوع السابق له.

وبحسب رصد استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، فقد حقق المستثمر الأجنبي المؤهل مشتريات في سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 2.72 مليار ريال مقابل مبيعات بلغت 798 مليون ريال، ليحقق الأجانب المؤهلين صافي مشتريات بلغت 1.92 مليار ريال، وفق ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وارتفعت ملكية الأجانب بجميع فئاتهم إلى نحو 7.54% ، في حين بلغت ملكياتهم باستثناء الشريك الأجنبي الاستراتيجي نحو 4.78%.

من جهة أخرى، حققت الصناديق الاستثمارية صافي مبيعات خلال الأسبوع الماضي بنحو 79 مليون ريال، وذلك بعد تسجيل مشتريات بنحو 399.5 مليون ريال ومبيعات بنحو 478.6 مليون ريال، ومن الملاحظ أن وتيرة البيع للصناديق الاستثمارية قد تراجعت مقارنة بالفترات السابقة.

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.

وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.

وقررت "فوتسي راسل" في آذار (مارس) 2018 ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل بدءا من آذار (مارس) 2019، وتنتهي بنهاية العام ذاته.

وأعلنت "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، في حزيران (يونيو) 2018، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.

وبحسب "مورغان ستانلي"، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المئة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث سيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في أيار (مايو) 2019 والثانية في آب (أغسطس) من العام نفسه.

وفي تموز (يوليو) 2018، قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق Dow Jones S&P، ترقية سوق الأسهم السعودية من سوق مستقلة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة العام الجاري 2019.

وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المئة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المئة.