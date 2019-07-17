اليورو يتجه صوب الحد الأدنى لنطاقه هذا العام

تراجع اليورو لأدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، متجهاً صوب الحد الأدنى لنطاقه هذا العام، متأثراً سلباً بتوقعات تيسير السياسة النقدية وتفضيل المستثمرين للدولار.

ويقول محللون إن من المستبعد أن تتعافى العملة الأوروبية الموحدة في الأمد القصير، قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم، إذ من المحتمل أن يكشف صانعو السياسات عن خطط بشأن تحفيز نقدي جديد.

واستقر اليورو عند 1.1212 دولار، لكنه تراجع في وقت سابق إلى 1.1200 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ التاسع من يوليو. وهبط اليورو 2.2% منذ بداية العام الجاري، مقابل الدولار إذ يجري تداوله بين 1.15 و1.11 دولار.

وتراجع الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في 27 شهراً عند 1.2382 دولار، بفعل مزيج من المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق وارتفاع الدولار بصفة عامة. وبلغت العملة البريطانية أدنى مستوياتها في ستة أشهر مقابل اليورو عند 90.51 بنس.

وصعد الدولار أمس الثلاثاء، بعد بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأميركية فاقت التوقعات في يونيو حزيران، مما تسبب في انحسار التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، بدلاً من 25 نقطة أساس في مراجعته للسياسة النقدية بنهاية الشهر.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، لأعلى مستوى في أسبوع عند 97.44 في وقت سابق، لكن المؤشر تراجع قليلاً واستقر في أحدث تعاملات عند 97.37.