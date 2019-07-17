فرنسا: شروط إطلاق عملة فيسبوك "ليبرا" غير متوفرة

قال وزيرُ المالية الفرنسي لو ماير، Bruno Le Maire إن الشروط والمتطلبات اللازمة لإطلاقِ عملة فيسبوك "ليبرا" غير متوفرة في الوقت الحالي للمُضي قُدما في هذا المشروع.

وأكد الوزير الفرنسي على هامش اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع في فرنسا، اليوم الأربعاء رفضَهُ لأي عملة افتراضية بديلة للعملات السيادية.

وأشار إلى أن هذه العملات الرقمية بحاجة إلى الخضوعِ والالتزامِ التام بالقواعد التنظيمية العالمية لسهولةِ استخدامِها كوسيلةٍ للقيام بالأنشطة غير القانونية.

وكانت دول عدة في مقدمتها الولايات المتحدة وألمانيا حذرت من توسع العملات الرقمية المشفرة وعدم القبول بذلك في ظل عدم وجود تنظيمات واضحة لها.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين إن العملات الرقمية يمكن أن تمثل خطرا على الأمن القومي، في حين حذر وزراء فرنسيون وألمان من العملات المشفرة مؤكدين أن إصدار العملات تظل مهمة منوطة بالحكومات.